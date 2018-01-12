Уснувшая со свечкой пенсионерка пострадала при пожаре на Кавалергардской

Пожар, который произошел накануне в центре Петербурга, не обошелся без пострадавших. В НИИ скорой помощи попала хозяйка горевшей квартиры.

Как стало известно «Фонтанке», владелица трехкомнатной квартиры дома №18 по улице Кавалергардской госпитализирована после пожара, который произошел утром 11 января. У 83-летней женщины диагностированы ожог верхних дыхательных путей и острое отравление продуктами горения. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Ранее соседи говорили, что пенсионерка уснула, не затушив свечку. Что и стало причиной возгорания.

Напомним, огнеборцев вызвали в шестиэтажку около 10.40. Горели спальня и коридор на последнем этаже. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе детей, – людям пришлось коротать время в приехавшем к месту происшествия автобусе.