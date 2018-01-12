Россия и Китай наторговали на 84 миллиарда долларов

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года в долларовом эквиваленте вырос на 20,8 процента по сравнению с прошлым годом. Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил 84 миллиарда долларов.

Данные 12 ноября приводит РИА Новости со ссылкой на главное таможенное управление КНР. Китайский экспорт в Россию вырос на 14,8 процента — до 42,9 миллиарда долларов, а импорт из России увеличился на 27,7 процента— до 41,2 миллиарда долларов.

По итогам 2016 года товарооборот между Россией и Китаем вырос, по китайским данным, на 2,2 процента, составив 69,525 миллиарда долларов: китайский экспорт в Россию вырос на 7,3 процента, до 37,297 миллиарда долларов, а импорт из России упал на 3,1 процента — до 32,228 миллиарда долларов. По информации Федеральной таможенной службы РФ, товарооборот России и Китая по итогам 2016 года составил 66,1 миллиарда долларов.

Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером РФ.