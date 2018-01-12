Хакеров из России подозревают в подготовке атак во время Олимпиады

Российские хакеры могут планировать атаки на сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады. С таким предупреждением 12 января выступила американская компания ThreatConnect Inc, работающая в сфере компьютерной безопасности.

Как пишет Lenta.ru, вывод специалисты компании сделали после того, как обнаружили регистрацию трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.

В докладе ThreatConnect Inc сказано, что она «не располагает свидетельствами» того, что хакеры будут использовать копии доменов злонамеренно, однако сайты могут представлять собой базу для последующих атак. При этом можно допустить боле широкую атаку на предстоящие Олимпийские игры.

10 января хакеры из группы Fancy Bears опубликовали письмо, в котором утверждалось, что истинной целью допингового скандала была не борьба с допингом, а расширение влияния WADA на Международный олимпийский комитет и отстранение от участия в играх сборной России.