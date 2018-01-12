ФСБ ищет пропавшего инженера оборонки

Бесследным исчезновением сотрудника оборонной промышленности заинтересовалась Федеральная служба безопасности. Петербургский инженер-судостроитель взял курс на страну Евросоюза.

Как стало известно «Фонтанке», 11 января полиция Петербурга получила уведомление от калининградского подразделения контрразведки о необходимости разыскать ценного профессионала. 38-летний инженер Олег Коровченко переехал в Калининград в феврале 2016 года, устроился на Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», а в августе 2017-го уволился по собственному желанию. По данным нашего издания, еще за месяц до ухода инженер приобрел железнодорожные билеты до Йошкар-Олы транзитом через Москву, но информации о том, действительно ли он сполна воспользовался услугами РЖД, нет. Поезд Калининград-Москва идет через Литву с остановкой в Вильнюсе.

Судя по всему, Коровченко сел в поезд на второй день после увольнения. 24 декабря 2017-го инженер последний раз посещал свой аккаунт в соцсети.

Коровченко родился и выучился в Петербурге. По информации «Фонтанки», калининградская ФСБ попросила местных родственников обратиться с заявлением об исчезновении инженера в полицию. Формальных оснований тревожиться об утечке секретной информации нет, так как пропавший не является действующим сотрудником предприятия. Но служба собственной безопасности «Янтаря» тоже негласно участвует в розыске.

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» выполняет гособоронзаказ. В конце декабря 2017-го прошла церемония первого поднятия флага ВМФ на борту фрегата «Адмирал Макаров», который был заложен в феврале 2012 года и спущен на воду в сентябре 2015-го. Государственные испытания корабля начались в октябре 2016-го и проходили в Балтийском и Баренцевом морях. «Адмиралом Макаровым» закончено выполнение контракта с Минобороны на строительство серии из трех кораблей проекта 11356. Первые два — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».