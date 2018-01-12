Конституционный суд запретил немотивированный арест «вещественных доказательств»

Конституционный суд РФ решил, что статус «вещдока» — не повод лишать владельцев необходимого для бизнеса имущества. Если оборудование не принадлежит участникам уголовного процесса, то его арест должен быть исключением, а не правилом.

Как следует из постановления, 11 января опубликованного на сайте КС, ограничение распространяется на уголовные дела об экономических преступлениях. Опротестовать положения статей 81 и 82 УПК РФ попыталась белгородская компания «Синклит». В феврале прошлого года оборудование предприятия было изъято по делу об изготовлении немаркированных табачных изделий, возбужденному в отношении неустановленных лиц. Сама компания подозреваемой по делу не проходила и за их действия материальной ответственности не несла. Тем не менее, расследование временно лишило компанию линии по производству и упаковке сигарет.

По мнению судей КС, сам по себе арест имущества по уголовным делам права граждан не нарушает, но решение должно быть мотивированным. В особенности это касается производственного оборудования, изъятие которого может парализовать работу всего предприятия и привести к увольнению сотрудников. В каждом случае, как сказано в постановлении, нужно применять адресный подход: просчитывать последствия, учитывать стоимость имущества, а также его значимость для производства.

Судьи указали, что вещественные доказательства можно сфотографировать, снять на видео или на кинопленку, а само имущество вернуть владельцам на ответственное хранение. Арест же следует применять только в тех случаях, когда оборудование необходимо для расследования или есть опасность его дальнейшего преступного использования.