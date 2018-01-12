На Шри-Ланке в ДТП погиб россиянин

В результате аварии на Шри-Ланке погиб гражданин России, еще один россиянин госпитализирован.

Об этом сообщает 11 января портал Hiru News. Как пишет издание, по данным полиции, ДТП произошло на юге Шри-Ланки, между городами Матара и Галле. Россияне ехали на велосипедах из Матары в Велигаму. В результате ДТП, подробности которого не сообщаются, один из них погиб, второй получил травмы и был госпитализирован в местную больницу. По информации полиции, оба гражданина России находились в «состоянии интоксикации».