Глава Минфина США: Мы работаем над новыми санкциями против российских олигархов
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство готовит дополнительные санкции против олигархов из России.
Видео брифинга опубликовано 11 января на официальном YouTube-канале Белого дома. Один из журналистов спросил Мнучина, как продвигает работа над списком российских олигархов, которых США ограничат в правах. Глава Минфина ответил: «Мы работаем над этим. Как мы уже говорили, список будет готов в ближайшее время. Мы сосредоточены на этой работе».
Отметим, администрация США к 29 января должна представить Конгрессу «кремлевский доклад» – список российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству страны. Этого требует закон «О противодействии противникам США посредством санкций». Источники «Коммерсанта» в Вашингтоне сообщили, что фигурантами доклада могут стать более 50 человек (с членами семей — до 300). Однако информация о точном количестве и именах людей, которых включат в санкционный список, пока держится в секрете.