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11.01.2018 23:53

Горячую воду и тепло возвращают жителям Фрунзенского района

Энергетики закончили ремонт на тепловой камере трубопровода во Фрунзенском районе Петербурга вечером 11 января.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», сварочные работы на Белы Куна, 22 завершены в девять вечера. 72 жилых дома переключают на постоянную схему теплоснабжения. Но чтобы тепло дошло до квартир, управляющие компании должны переключить задвижки на внутридомовых системах. Если это не будет выполнено, то батареи останутся холодными.

Читатели нашего издания жалуются, что тепло и горячая вода до сих пор не вернулись в первый корпус 72-го дома на улице Бухарестской.

Из-за ремонта теплосети с утра во Фрунзенском районе временно отключили горячую воду и отопление. Около 17.00 началась запитка сети горячей водой. Тепло поступало в дома по пониженным параметрам. 


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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