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11.01.2018 23:35

СМИ: «VIP-камеры» в «Матросской тишине» оплатил «решальщик» Золотов

Ремонт на пятом этаже второго корпуса СИЗО «Матросская тишина», где правозащитники якобы обнаружили «VIP-камеры», оплатил «решальщик» Дионисий Золотов.

Об этом со ссылкой на свои источники 11 января пишет Business FM. По сведениям издания, поставку стройматериалов, новой сантехники и энергосберегающих ламп организовал Дионисий Золотов, который в апреле 2017-го был приговорен к 6,5 годам лишения свободы за мошенничество на 150 млн рублей. СМИ называет его «известным «решальщиком». Пожертвование для СИЗО №1 он оформил официально как «гуманитарную помощь», сделано это было через его адвокатов. Защитник Золотова Иван Миронов подтвердил радиостанции эту информацию: «В СИЗО он отправил плитку, краску, пластиковые окна, новую сантехнику и даже энергосберегающие лампочки. За счет предоставленных стройматериалов были отремонтированы полностью десять камер, которые заселены следственно-арестованными. Остальная половина этажа (еще десять камер) уже готова на 70%. Также за счет Золотова, наконец, построили второй КПП, о котором давно мечтали все следователи и адвокаты. На пятом этаже отремонтировали коридоры, отремонтирована и запущена прачечная с современным оборудованием, которая обслуживает весь корпус (до 600 человек), а также новые тренажеры для спортзала».

Отметим, Никулинский суд Москвы 6 апреля 2017 года признал юриста Дионисия Золотова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно решению суда, Золотов под обманным предлогом получил от главы группы компаний «Виктория» Виктора Круликовского 150 млн рублей. И пообещал прекратить уголовное преследование, которое ранее сам и инициировал. Дионисий Золотов признал вину, заключил сделку со следствием и получил 6,5 лет колонии. Однако на зону юрист не уехал, поскольку против него возбудили новое уголовное дело (ранее Золотов был трижды судим за различные аферы). «Поняв, что покинуть стены «Матросской Тишины» ему предстоит еще нескоро, он решил облегчить жизнь себе и своим сокамерникам», – пишет Business FM. 

Источники издания уверяют, что Золотов считает шумиху вокруг VIP-камер «местью правозащитников» за арест члена Общественной наблюдательной комиссии Дениса Набиуллина, которого обвиняют в мошенничестве. По некоторым сведениям, его посадка стала возможна благодаря показаниям Золотова (он проходит по делу свидетелем). 

Адвокат последнего уточнил, что «спонсорскую помощь» его подзащитного никак нельзя счесть взяткой: «Все было сделано за счет пожертвований, не деньгами, а краской, цементом и плиткой. Какие взятки? Это полный бред. Это был хороший и правильный «пилотный» проект — за счет частных средств сделать образцово-показательный этаж. А эта инициатива была перевернута с ног на голову и подвергнута критике членами Общественной наблюдательной комиссии, началось шельмование», – заявил Иван Миронов  Business FM.

Напомним, о «VIP-камерах» в «Матросской тишине» написала в статье для «Московского комсомольца» правозащитница и журналист Ева Меркачева. После этого был уволен заместитель начальника СИЗО №1 Алан Гадзаонов. При этом официальная проверка прокуратуры никаких «особенных камер» не нашла

 


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Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
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