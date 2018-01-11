В больнице остается один пострадавший при взрыве в «Перекрестке»

В первом хирургическом отделении Александровской больницы остается последний пострадавший при взрыве в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

Об этом 11 января вечером в своем Twitter сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. Она уточнила, что из Мариинской больницы выписаны все пострадавшие при взрыве. Один человек остается в Александровской больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Все пострадавшие при взрыве в магазине Перекресток из Мариинской больницы выписаны. По состоянию на 11.01.2018 (21:00) остаётся один пострадавший в первом хирургическом отделении Александровской больницы. Состояние пострадавшего удовлетворительное. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 11 января 2018 г.