В Невском районе отремонтировали теплотрассу: в 102 дома возвращается тепло

Тепло возвращается в 102 дома Невского района Петербурга вечером 11 января. После ремонта тепломагистрали здания переводят на основную схему отопления.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», в половине десятого вечера завершились сварочные работы на трубопроводе на улице Седова, 97. Началась запитка теплосети. 102 дома возвращают на основную схему отопления.

«Работы ремонтно-восстановительные бригады провели в два раза быстрее — на восстановление трубопровода ушло 9 часов вместо нормативных 20 часов», — отметили в ГУП «ТЭК»

Как сообщалось ранее, в Невском районе на тепломагистрали проводились превентивные ремонтные работы, чтобы предотвратить прорывы трубопровода с наступлением морозов.