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11.01.2018 22:40

Украина «тщательно изучит» предложение Путина о возвращении кораблей из Крыма

Решение о возврате украинской военной техники из Крыма будет принимать  «высшее военно-политическое руководство» Украины.

Об этом 11 января в эфире телеканала «112 Украина» заявил командующий Военно-морскими силами страны Игорь Воронченко. Он уточнил: «Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались, как говорят, разменной картой». Воронченко рассказал, что в Крыму было восемь боевых кораблей, из них только один — не на ходу (БДК «Ольшанский»). Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский уточнил РБК, что основную часть техники Украине передали еще в 2014 году. По его словам, в Крыму остались несколько БМП, БТР и танков Т-64, а также дивизион устаревшей версии С-300. Кроме того, как пишет РБК, на полуострове находятся семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1, а также 17 украинских кораблей и судов обеспечения. 

Напомним, 11 января на встрече с главными редакторами федеральных СМИ Владимир Путин заявил, что Россия готова отдать оставшийся в Крыму украинский флот: «Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу».


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