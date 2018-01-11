Правозащитники требуют освободить главу чеченского «Мемориала»

Немедленно освободить главу отделения правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева требует Human Rights Watch. Соответствующее заявление правозащитная организация сделала 11 января.

«Арест Титиева недвусмысленно сигнализирует о том, что чеченские власти пытаются выдавить «Мемориал» из республики, демонстрируя полное пренебрежение судьбами тех людей, которые нуждаются в защите от нарушений», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов призвал не политизировать ситуацию. Ранее также Госдеп США призвал власти Чечни немедленно освободить правозащитника.

«По поводу заявления Госдепартамента: я очень просил бы не политизировать историю с возбуждением уголовного дела в отношении Оюба Титиева. Этот вопрос нуждается в общественном контроле, в тщательном изучении, безусловно. Но в чем он точно не нуждается, так это в политизации», — цитирует Федотова РБК со ссылкой на «РИА Новости».

Напомним, 60-летний Оюб Титиев был задержан 9 января. В его машине нашли наркотик. В отношении правозащитника возбудили уголовное дело. Он свою вину не признаёт и настаивает на том, что наркотики ему подбросили полицейские.