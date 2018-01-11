На Гражданку возвращают тепло

Прохудившаяся труба на улице Софьи Ковалевской, где четырнадцать домов остались без тепла, залатана сварщиками, потребителей запитывают по постоянной схеме.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», вечером 11 января завершены восстановительные работы на 219-миллиметровом трубопроводе в Калининском районе. Дефектный участок заметили в полдень на улице Софьи Ковалевской при плановом обходе. Жителям 14-ти домов временно ограничили теплоснабжение и подачу горячей воды.

В восьмом часу вечера в заваренную трубу подали теплоноситель.