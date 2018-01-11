ООН: На гуманитарную помощь Сирии необходимо 3,5 млрд долларов

В 2018 году на оказание гуманитарной помощи Сирии потребуется 3,5 млрд долларов.

Как пишет 11 января «Лента.ру», об этом по итогам визита в страну заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Локок. 3,5 млрд долларов позволят облегчить жизнь 13 млн человек. При этом всего на восстановление страны уйдут сотни миллиардов долларов, уточнил Локок. «Я разговаривал с теми, кто до войны работал в больницах, школах и других государственных учреждениях – все они хотят вернуться домой, продолжить работу, приносить пользу обществу и помочь людям оправиться от той тяжелейшей травмы, которую они пережили», — приводит издание его слова. Около 70 процентов сирийцев живут сейчас «в крайней нищете», рассказал замгенсека ООН. «В условиях зимней погоды самое главное – обеспечить людей крышей над головой, а жилья не хватает», – объясняли ранее в ООН.