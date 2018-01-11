СМИ: Вратарь «Зенита» Лунев перенес операцию на мениске

О здоровье голкипера «Зенита» Андрея Лунева рассказал футбольный комментатор Геннадий Орлов в четверг, 11 января.

«Лунев сделал операцию мениска в этот перерыв. Врачи смотрят, как он будет восстанавливаться – как быстро», — заявил Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Петербурге.

Напомним, 26-летний вратарь Андрей Лунев 14 ноября получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). С тех пор он не играет. О травмах других частей тела вратаря «Зенита» ранее не сообщалось.