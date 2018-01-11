Путин о кораблях Украины в Крыму: пусть приедут и заберут

Президент России готов отдать оставшийся в Крыму украинский флот, а боеприпасы — нет. Самолеты и бронетехнику, которые находятся в плачевном состоянии, ВСУ тоже могут забрать.

Как заявил вечером 11 января Владимир Путин представителям ведущих СМИ, Россия согласна продолжить процесс передачи военной техники, оставшейся в Крыму после 2014 года.

«Готовы передать военные корабли, авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов», — уточнил Путин.

Схема передачи флота президентом уже, кажется, продумана:

«Что касается кораблей, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут, мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу».

Наследие Украины включает также значительный боезапас, но границу он не пересечет. В лучшем случае, российские соседи поучаствуют в утилизации прямо в Крыму.

«Он [боезапас], по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, – объяснил президент. – Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов».