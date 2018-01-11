Смолов отказывается переходить в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» продолжает вести переговоры с «Краснодаром» о покупке нападающего Федора Смолова. Как сообщил 11 января комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, пока стороны не могут договориться о цене, да и сам игрок не горит желанием переезжать в Петербург.

«Зенит» по-прежнему очень хочет Смолова, точнее, его очень хочет Роберто Манчини, который видит в Федоре силу, которая поможет «Зениту» бороться за первое место в чемпионате. Но на данный момент переговоры не завершены, они не удались. Дело в том, что стороны не могут договориться, и главная проблема – возможности «Зенита». У «Зенита» была большая трансферная кампания летом. Клуб потратил много денег, и по этой причине «Зенит» сейчас не имеет возможности сделать предложение, от которого будет невозможно отказаться «Краснодару»», – заявил Арустамян на канале «Ставка TV» на YouTube.

По его словам, Смолов и сам пока отказывается от перехода в «Зенит».

«Наверное, ожидая более выгодные предложения от западных команд, тем более интерес есть, и варианты на Западе, в той же Англии, должны быть интересны самому игроку. Вполне возможно, трансфер может произойти и летом», – подчеркнул Арустамян.

Ранее о желании Смолова продолжить карьеру в английской премьер-лиге сообщали британские журналисты. Между тем, «Зенит» предлагал «Краснодару» различные варианты, включая обмен на Артема Дзюбу или Юрия Жиркова с доплатой. Но ни один из них краснодарский клуб не устроил.