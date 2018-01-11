Украина отрицает причастность к атакам на российские военные базы в Сирии

Министерство обороны Украины назвало «очередной информационной атакой» подозрения российского Генштаба в причастности Украины к атаке на военные базы РФ в Сирии.

Как пишет 11 января УНИАН, пресс-секретарь Минобороны Украины Виктория Кушнир заявила: «Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ».

Напомним, ранее начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил, что в беспилотниках, атаковавших российские базы в Хмеймиме, было взрывчатое вещество ТЭН: «Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов. В настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя», – уточнил Новиков.

Ранее 11 января Владимир Путин заявил о непричастности Турции к атаке на российские военные базы. «Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию», – подчеркнул президент.