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22:53 11.01.2018
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22:50
В Невском районе отремонтировали теплотрассу: в 102 дома возвращается тепло
22:40
Украина «тщательно изучит» предложение Путина о возвращении кораблей из Крыма
22:27
Правозащитники требуют освободить главу чеченского «Мемориала»
22:22
На Гражданку возвращают тепло
22:19
ООН: На гуманитарную помощь Сирии необходимо 3,5 млрд долларов
22:15
СМИ: Вратарь «Зенита» Лунев перенес операцию на мениске
22:12
Путин о кораблях Украины в Крыму: пусть приедут и заберут
22:04
Смолов отказывается переходить в «Зенит»
21:41
Вечерняя прогулка подростков закончилась дрейфом на льдине в Финском заливе
21:34
Украина отрицает причастность к атакам на российские военные базы в Сирии
21:12
Доллар с начала года упал на рубль, нефть растет
21:09
Путин о налете дронов на авиабазу в Сирии: турки не виноваты
21:00
Апрель 2017-го признали самым дождливым в Петербурге за 136 лет
20:53
Путин о Навальном: Его продвигают американцы
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января
19:33
Андрей Радин уходит с телеканала «78»
19:28
Ассанж получил гражданство Эквадора
19:20
В НИИ Джанелидзе отремонтировали отделение, в котором спасали пострадавших в теракте
19:09
На Красноармейской "Гелендваген" влетел в скорую и в дом
19:02
Нацсовет по ТВ Украины предложил штрафовать и сажать артистов, выступающих в России
18:48
Конкурс на расширение КАД снова отменен
18:44
Бывший Механический завод на Витебском проспекте застроят жильем
18:39
«Левада-центр» узнал о сексуальных табу россиян
18:34
Госстройнадзор выдал первые разрешения в рамках реновации в Песочном
18:30
ПМЭФ-2018 обойдется Петербургу дешевле
18:19
2 телеканала на Украине проверят за показ «Иронии судьбы»
18:12
В Петербурге готовы новые номера с кодом 198-го региона
18:07
Создатель Angry Birds займется скоростными поездами в Эстонию и Россию
18:02
На «Василеостровской» не нашли взрывчатки
17:56
Из-за ремонта трубопровода похолодало в квартирах во Фрунзенском районе
17:50
Смольный: в 2017-м в Петербурге ввели 1043 жилых дома
17:46
В Минобороны России увидели в новых дронах террористов украинскую взрывчатку
17:32
За 5 лет средняя площадь строящихся квартир в РФ сократилась на одну комнату
17:28
В Рязани уволили устроивших застолье врачей кардиодиспансера
17:24
Объем строительства жилья в России в 2017-м снизился почти на 3%
17:18
ФАС обнаружила картель, который заработал 25 млрд рублей на стройке полос аэропортов
17:07
«Василеостровскую» закрыли для пассажиров
17:06
«Зенит» намерен продать Дзюбу, Шатова, Нобоа, Новосельцева и Лодыгина
17:02
Россиянину не дали спрятать в Таллине 332 мешка памятных монет к мундиалю
16:57
В Невском районе превентивно отключили от тепла 102 дома
16:53
ФАС потребовала переделать заявку на аукцион по ремонту бывшего доходного дома Маркова
16:49
Фигурант дела о готовящихся в Петербурге терактах останется под стражей еще на месяц
16:45
Курсанту Можайки с буйной фантазией прописали психиатрию с пристрастием
16:39
Опубликованы вырезанные сцены из фильма «Нелюбовь»
16:37
Прокуратура: Менеджера «Газпрома» калечили из хулиганских побуждений
16:30
Горсуд встал на сторону «бесквартирного романтика» в споре с застройщиком Seven Suns
16:22
На «Технологическом институте-1» хотят добавить один эскалатор
16:16
С нового года цены выросли на 0,2%
16:05
Жители Санино обвиняют депутата в расстреле собаки на глазах у детей
16:00
Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp
15:56
В Петербурге разыскиваемый за грабеж убегал от полиции через окно, но не рассчитал силы
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Верховный суд окончательно отменил проект планировки под МФЦ «Астана»
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Грузовики, свозившие мусор в устье Красненькой, арестовали на месяц
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Киевский мэр Кличко за год сходил в отпуск 12 раз
14:54
«Секретные материалы» остались без Скалли
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Военный остров около Хельсинки откроют для посетителей
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11.01.2018 21:12

Доллар с начала года упал на рубль, нефть растет

Американская валюта подешевела до 56,6 руб. Это минимальный уровень за последние7 месяцев. 

Падение доллара и рост рубля происходят 11 января на фоне повышения цен на нефть. Стоимость марки Brent впервые с декабря 2014-го превысила $70 за баррель. WTI подорожала до $64. Курс американской валюты на Московской бирже по состоянию на 20.50 составлял 56,6 руб. — это минимальный уровень с 7 июня 2017-го. Всего с начала 2018 года доллар уже подешевел на 1 рубль (1,8%).

 


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Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
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sravni.ru
09.01.2018 14:04
УБРиР: выплачен девятый купон по еврооблигациям
UBRD Capital Designated Activity Company исполнил платежные обязательства по девятому из одиннадцати купонов в пользу держателей субординированных еврооблигаций. Общий объем выплаты купонного дохода составил $4,08 млн
LEGENDA Intelligent Development
25.12.2017 12:02
LEGENDA Intelligent Development получила проектное финансирование от Сбербанка
Сбербанк предоставил группе компаний LEGENDA Intelligent Development кредитную линию с лимитом задолженности 4,2 млрд рублей на строительство smart-комплекса «LEGENDА Героев», расположенного в Красносельском районе Санкт-Петербурга
Master девелопмент
22.12.2017 17:46
Еще два банка аккредитовали MASTER Серебристый бульвар 19
Теперь приобрести квартиру в ипотеку в доме бизнес-класса в пешей доступности от ст.м. “Пионерская” можно и в ПАО «АКБ «Абсолют Банк» и в «ГАЗПРОМБАНКЕ». Напомним, это уже десятый банк, который аккредитовал перспективный проект на Серебристом бульваре.
22.12.2017 12:20
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил шестой купон по облигационному займу
21 декабря 2017 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 6-го купона
ЖК "Лондон Парк"/Компания Л1
21.12.2017 11:00
Компания Л1: первая очередь ЖК «Лондон Парк» сдана
20 декабря 2017 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 и 4 корпусов жилого комплекса комфорт-класса «Лондон Парк».
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21.12.2017 10:00
В Конструкторе правовых документов появилась новая форма претензии
Разделы онлайн-сервиса Конструктор правовых документов системы ГАРАНТ "Исковые заявления. Суды общей юрисдикции" и "Жалобы, претензии" пополнились новыми формами
ГК "КВС"
19.12.2017 10:34
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18.12.2017 17:30
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На платформе "Бизнес Эксперт" представлено много перспективных компаний в Москве и регионах. Для всех фирм был проведен аудит — предприятия не имеют скрытых задолженностей и каких-либо претензий со стороны контролирующих органов. Купля-продажа компаний осуществляется с полным финансовым и юридическим сопровождением
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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
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8 декабря 2017 года в Сочи состоялось награждение лауреатов премии «Время инноваций 2017» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности, получившие общественное и деловое признание. Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» m.bspb.ru стал лауреатом премии в номинации «Продукт года» в категории «Финансовые услуги»
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