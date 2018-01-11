Доллар с начала года упал на рубль, нефть растет

Американская валюта подешевела до 56,6 руб. Это минимальный уровень за последние7 месяцев.

Падение доллара и рост рубля происходят 11 января на фоне повышения цен на нефть. Стоимость марки Brent впервые с декабря 2014-го превысила $70 за баррель. WTI подорожала до $64. Курс американской валюты на Московской бирже по состоянию на 20.50 составлял 56,6 руб. — это минимальный уровень с 7 июня 2017-го. Всего с начала 2018 года доллар уже подешевел на 1 рубль (1,8%).