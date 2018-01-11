Путин о налете дронов на авиабазу в Сирии: турки не виноваты

У Владимира Путина нет сомнений в непричастности Турции к атаке дронов на авиабазу Хмеймим. Доказательства он получил в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Эрдоганом.

Как заявил российский президент вечером 11 января, перед встречей с представителями ведущих отечественных СМИ он созвонился с Эрдоганом и обсудил атаку дронов.

«Там провокаторы были, но не турки. И мы знаем, кто это такие, знаем, сколько и кому они платили за эту провокацию, – отметил Владимир Путин и предъявил доказательства. – Я перед тем, как войти в этот зал, прям вот из соседнего кабинета говорил с президентом Турции, мы в том числе обсуждали и эту ситуацию. Я уверен, что ни турецкие военные, ни турецкое руководство, турецкое государство не имеют к этому инциденту никакого отношения».

В ночь на 6 января на авиабазу Хмеймим был совершен налет дронов, заряженных взрывчаткой. Атаку военные отбили. Напомним, 31 декабря минометный обстрел базы унес жизни двух военнослужащих и повредил авиатехнику.