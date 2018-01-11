Апрель 2017-го признали самым дождливым в Петербурге за 136 лет

Рекордное количество осадков выпало в Петербурге за апрель 2017 года. За 136 лет наблюдений синоптики такую мокрую аномалию в этом месяце зафиксировали впервые.

Как рассказала «Фонтанке» руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева, в апреле 2017-го в Петербурге норматив по осадкам был превышен на 263%. Это абсолютный рекорд для этого месяца с 1881 года.

В целом 2017-й стал одним из самых дождливых для Северной столицы. По этому параметру он занял четвёртую строчку после 2016-го, 2012-го и 2003-го годов.

В прошлом году апрель, май, июнь и июль выдались холодными. Синоптики такого длительного периода с отрицательными аномалиями среднемесячных температур не фиксировали в Петербурге в течение 20 лет.

В декабре 2017-го, наоборот, градусники показывали аномально тёплую температуру, климатическая норма в первый зимний месяц была превышена на пять градусов.