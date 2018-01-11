Путин о Навальном: Его продвигают американцы

Владимир Путин на встрече с руководителями федеральных СМИ снова избежал упоминания фамилии Алексея Навального и назвал его ставленником США.

Отвечая вечером 11 января на вопрос об отстранении Навального от президентской гонки, Путин использовал формулировку «персонаж, которого вы упомянули», и упрекнул американские власти в избирательном вмешательстве в российский избирательный процесс.

«Он же [Навальный] не единственный, кого не допустили [до выборов]. Почему-то других не называют, – сказал президент. – Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации и руководства других стран. Говорит о том, кого они бы хотели продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть если не во главе, то у руководства. Видимо, это те люди, на которых делают ставку. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они промолчали».

Вечером 11 января Владимир Путин приехал в редакцию «Комсомольской правды» на встречу с представителями ведущих СМИ страны, поздравил с наступающим Днем российской печати (отмечается 13 января) и предложил «просто поговорить».

Напомним, в конце декабря Госдепартамент США выразил обеспокоенность из-за недопуска Навального к выборам. Похожее заявление выпустил и Евросоюз.