Вечерняя прогулка подростков закончилась дрейфом на льдине в Финском заливе

Трое подростков, бродивших по льду, оказались отрезанными от большой земли в Кронштадте вечером 11 января. Чтобы вернуться домой, им пришлось обращаться к спасателям.

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС Петербурга, 11 января около 19.15 дежурному позвонили испуганные подростки. Они застряли на льдине напротив 40-го дома по Цитадельскому шоссе в Кронштадте. Около берега образовалась промоина, дети не могли добраться до твёрдой земли.

«В течение десяти минут на помощь прибыли сотрудники 47-й и 46-й пожарно-спасательных частей, которые, облачившись в специальные гидрокостюмы, бросились на помощь к подросткам и поддерживали их до прибытия спасателей Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Спасатели с помощью двух катеров на воздушных подушках вернули подростков на берег.