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11.01.2018 20:43

Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"

Альтернативный всероссийскому Межрегиональный профессиональный союз «Рабочая Ассоциация» (МПРА), ликвидированный судом за «признаки иностранного агента», подвело соседство на митингах с ЛГБТ-активистами и общение с заграничными профсоюзами.
Как профсоюз угодил в "иностранные агенты"
Пётр Ковалёв/Интерпресс

Ответственность за возбуждение интереса правоохранителей взял на себя юрист-тролль Илья Ремесло. Профсоюзные лидеры склонны видеть в деле «политический подтекст», но не теряют надежды отбиться от ярлыка инагента. Окончательное решение должен принять Верховный суд.

О том, что петербургский городской суд впервые в российской истории закрыл профсоюз за наличие «признаков иностранного агента», стало известно 10 января. Как сообщала «Фонтанка», МПРА была уличена прокуратурой в том, что ведет политическую деятельность, собирая подписи в поддержку изменений в Трудовом кодексе, и получает иностранное финансирование от международного профсоюза IndustriALL. 

С исковым заявлением «в защиту неопределенного круга лиц» обратился прокурор Петербурга. Однако, по данным МПРА, инициатором прокурорской проверки стал блогер-юрист Илья Ремесло, уже который прославился рядом резонансных судебных процессов. Среди них требование снять памятную доску Маннергейму в Петербурге  и претензии к штабу Алексея Навального из-за собираемых его штабом пожертвований.

В пресс-службе прокуратуры на запрос «Фонтанки» ответили «без комментария». Сам Илья Ремесло не стал скрывать свою роль в закрытии известного скандалами с работодателями МПРА. О деятельности профсоюза он случайно узнал из новостей, а заинтересовавшись, проанализировал его сайт. Беспокойство вызвало участие членов МПРА "в первомайской демонстрации вместе с ЛГБТ-активистами". В некоторых митингах представители МПРА стояли плечом к плечу с анархистами, сказал он, но конкретных примеров не привел.

«Какое отношения имеют организации экстремистского толка к правам трудящихся?», – высказал он свои сомнения «Фонтанке». Блогера смутило и  одно из интервью Алексея Этманова, в котором он высказывался против присоединения Крыма, в чем активный юрист предложил уловить «антигосударственный подтекст». А финансовые отношения с иностранным профсоюзом российским защитникам прав трудящихся и вовсе не к лицу. «Зачем вообще входить в иностранный профсоюз, не понятно», – заявил он. Помочь ответить на эти вопросы Илья Ремесло попросил прокуратуру.

По словам Алексея Этманова, представители ведомства еще в мае 2017 года провели проверку работы ассоциации, которую начали с вопроса «чем занимается профсоюз». Ответом "защитой прав трудящихся" представители ведомства не удовлетворились и запросили данные об участниках. После отказа их предоставить, прокуратура направила иски в мировой суд и Красногвардейский районный суд, однако те требования не поддержали. Поэтому решение городского суда стало для ассоциации неожиданным. Сейчас профсоюз готовит апелляцию в Верховный суд РФ.

«До его решения МПРА является действующей организацией», – подчеркнул Алексей Этманов.

По мнению профсоюзного лидера, интерес правоохранителей, скорее всего, не был случайным, и связан с реальной деятельностью МПРА по защите прав трудящихся. Напомним, профсоюз был создан в 2006 году на базе профсоюзов заводов Ford и «АвтоВаз» и изначально занимался отстаиванием прав сотрудников автомобильной промышленности. С 2013 года начал принимать в свои ряды представителей других отраслей. Последний всплеск активности ассоциации пришелся на 2015 год, когда на фоне падения рынка автозаводы массово увольняли персонал. В частности, организация небезрезультатно вступалась за права рабочих Ford и GM в Петербурге.  Также в Северной столице она поддерживала сокращенных сотрудников сети быстрого питания Carls Jr. Кроме того, профсоюз требовал прекратить увольнения на АвтоВАЗе и повысить зарплату работникам, протестовал против массовых сокращений на заводе VW в Калуге. Сейчас МПРА объединяет около 2,5 тысяч человек, основная масса — рабочие автозаводов.

В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] Алексей Этманов предположил, что «политический посыл» к прекращению деятельности МПРА может исходить из одного из регионов, но не Петербурга и Тольятти. Также он отметил, что ассоциация сталкивалась с атаками в Калужской области. В 2016-м году местный телеканал снял фильм «Анатомия профсоюза», в котором звучали намеки на связь МПРА с Западом.

Однако Илья Ремесло настаивает, что обращение в прокуратуру является его гражданской инициативой и всяческий политический подтекст отрицает.

«Я сам судился с региональными властями, заподозрить, что я что-то могу сделать по их просьбе, странно», – отметил он.

По российским законам суд вправе запретить или приостановить действие профсоюза по заявлению прокуратуры, если его деятельность противоречит конституции РФ или федеральным законам. Но в МПРА себя нарушителями не считают. Этманов говорит, что ассоциация действительно агитировала за то, чтобы четче прописать в Трудовом кодексе обязанность работодателей индексировать зарплату на уровень инфляции. Однако борьба за права трудящихся является прямой задачей профсоюзов. Средства в размере 150 и 180 тысяч рублей от глобального профсоюза IndustriALL, в котором МПРА состоит с момента основания, были получены на проведение семинаров. При этом члены российского профсоюза, в свою очередь, платят данной организации членские взносы в 200 тысяч рублей ежегодно.

Нонсенсом, по мнению Алексея Этманова, является ликвидация на основании «признаков инагента». Такой статус может получить некоммерческая организация, получающая финансирование из-за рубежа и ведущая политической деятельность. Учет таких субъектов ведет Минюст, но МПРА в реестре отсутствует. Петербургский суд счел, что тот должен был включиться в него добровольно. Однако профсоюзы регулируются отдельным законом и не могут рассматриваться как обычное НКО, говорят в МПРА.

В "официальном профсоюзе" – Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области – считают решение петербургского суда прецедентом, но вступаться за товарищей по классовой борьбе пока не спешат.

«Такое произошло впервые в истории РФ, это надо обсудить», – заявил ее председатель Владимир Дербин. Федерация будет помогать МПРА, если за это проголосует большинство ее членов. Дать правовую оценку решению горсуда Дербин тоже затруднился. По его словам, МПРА, действительно, никогда не скрывала контактов за рубежом. Да и создана была после того, как ее основатели, будучи работниками завода Ford, съездили на стажировку в Канаду. Классические же профсоюзы тоже контактируют с иностранными коллегами, но не получают от них финансирование.

«Если мы едем к ним, то покупаем билеты сами, а они обеспечивают питание и проживание, если они едут к нам, то наоборот»,- пояснил Владимир Дербин. Поэтому оказаться в статусе инагентов им вряд ли грозит.

Руководитель правого департамента Конфедерации труда России (МПРА входит в ее состав — прим. ред.) Олег Бабич придерживается другого мнения. «То или иное взаимное финансирование осуществляется практически всеми профсоюзами», – говорит он. Подобное решение суда ставит под угрозу их существование, уверен он.

Опрос, проведенный «Фонтанкой», показал, что солидарности нет и среди самих трудящихся. Так, 36% проголосовавших считают, что отечественный профсоюз не должен получать финансирование из-за рубежа, тогда как 39% считают, что такой источник средств допустим. https://vk.com/wall-18901857_946175

Окончательное решение примет Верховный суд. Но если он и оставит в силе решение петербургского суда, работа будет продолжена, – сменив название на МПРД, Межрегиональный профсоюз рабочих «Действие», – рассказал Алексей Этманов.

Полная версия эфира с Алексеем Этмановым доступна на официальном канале "Фонтанки" на YouTube

Галина Бояркова, Николай Нелюбин,

«Фонтанка.ру»

Справка:

IndustriALL Global Union — международное объединение профсоюзов. Объединяет 50 млн рабочих в 140 странах, занятых преимущественно в сферах добычи полезных ископаемых, энергетики и производстве. Создан в 2012 году после слияния трех профсоюзов: Международной федерации металлургической промышленности (International Metalworkers' Federation), Международной федерации работников химической, энергетической, горнодобывающей промышленности (International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Unions) и Международной федерации работников текстильной, одежной и кожгалантерейной промышленности (International Textiles Garment and Leather Workers' Federation). Основная задача - отстаивание прав работников перед работодателями.


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