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11.01.2018 19:51

«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января

Разбираться, шутил курсант Можайки насчет массового расстрела и взрывающейся тележки с мороженым или нет, будут московские психиатры. У наших с чувством юмора не очень.

Если губернатор разрешит, площадь Пролетарской Диктатуры могут переименовать в площадь Милошевича. Чтобы они там, в Вашингтоне, позеленели от злости, как Вандербильдиха.

Оказывается, под Петербургом есть километры бесхозных труб. Они соединяют дома между собой, случись что с ними — все сидят, мерзнут. Это ж золотая жила — присвоить и назначить абонентскую плату. Правда, отремонтировать сначала надо, но какой же бизнес без инвестиций.

Смольный не успевает перед чемпионатом мира привести в человеческий вид набережную южного берега Крестовского острова. Поэтому, как всегда, начнут с того, что "расстреляют кошку". То есть повыгоняют с территории все рестораны. Ну, просто бесят потому что.

Медведев заменил директора на петербургской дамбе. Продолжаем наблюдать.

Публицист Александр Невзоров рассказал всю правду про жену футболиста Аршавина. Он знает, кто такая Алиса, если не «майор ФСБ».

Если зенитовцы будут играть в новом сезоне так же, как провели свой отпуск, то они ни слона не продадут, ни «Локомотив» не догонят. Кокорин разве что попытался поддать жару, но сколько же можно выезжать на одном Кокорине.

Петербуржцы – хорошие люди, но вопрос парковки на газоне их испортил. Война с оленями вышла на новый уровень — теперь тем, у кого стоит не так, машины мажут дерьмом. Видимо, депутаты петербургского ЗакСа запаслись попкорном и ждут следующей серии и поэтому никак не могут разобраться с регулирующим парковку законом. Им, как и Медведеву, скучно.

 

 


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