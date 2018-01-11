«Никакой туалетной бумаги в советской колбасе не было»

Карбонат и ветчина не всегда доставались даже «блатным», а в очереди на Невском проспекте стояли сотни людей с 6 утра. Один из руководителей знаменитого ленинградского «Елисеевского» расставляет точки над i в интернет-споре об изобилии и высоком качестве в советских магазинах.

В соцсетях с конца январских праздников тиражируются фотографии заваленных продуктами полок советских магазинов. Тех, кто не жил в эпоху СССР, пытаются убедить в том, что при коммунизме не просто было всё, но было ещё и вкуснее и качественнее, чем сегодня. В ответ летят воспоминания про километровые очереди и тотальный дефицит.

«Фонтанка» нашла настоящего работника советской торговли — бывшего заведующего мясной секцией легендарного «Елисеевского» Леонида Яцука, который работал в магазине в 1980 – 1990-е годы и прошёл весь путь от простого мясника до заместителя заведующего (в 23 года). Мы попросили его рассказать, как всё виделось по ту сторону прилавка.

- Как вы попали в Елисеевский?

– Я вернулся из армии в олимпийский 1980 год. У меня был небольшой опыт работы мясником в райпищеторге до службы, и двоюродная сестра, которая тогда работала в Елисеевском магазине, предложила пойти на сезонную торговлю в филиал в Репино лоточником. Платили там с выработки – чем больше наторгуешь, тем больше заплатят. Получалось около 200 – 300 рублей в месяц, что по тем временам было более чем хорошо, тем более для 20-летнего пацана.

После окончания сезона, так как я был человеком непьющим (важный плюс для отрасли) и никогда не просыпал работу, мне предложили пойти в Елисеевский на постоянную работу. И я остался там до 1995 года.

- Какие там были условия?

– Я пришел в период расцвета Елисеевского магазина, тогда он назывался "гастрономом №1". Это был внеразрядный магазин. И если, например, зарплата старшего продавца в тех же райпищеторгах составляла 90 рублей, то за внеразрядность нам доплачивали 25 процентов. Старший продавец Елисеевского магазина имел оклад порядка 120 рублей в месяц.

Сам Елисеевский, известный большой зал, – это Невский проспект, 56. А я работал на Невском, 54, в соседнем здании через Малую Садовую улицу. Это был мясной магазин. Тогда у Елисеевского было много филиалов по всему городу.

- Что значит "внеразрядный"?

– Внеразрядность – это культура обслуживания. Хоть она и должна была быть везде одинаковой, я могу сказать, что разница между Елисеевским и обычным магазином была весьма заметной. Не дай бог ты выходил утром на работу, и у тебя санитарная одежда была грязная или даже просто не отпаренная — за это были и предупреждения, и с работы можно было вылететь.

Фиксировалась даже манера общения с покупателями. Казалось бы, по тем временем, при отсутствии технических средств, как это можно сделать? А приходили люди из общества глухих, которые по артикуляции рта, по губам стояли в сторонке и просто стенографировали, как ты общаешься с покупателями. И потом на внеочередных собраниях тебе зачитывали, что ты бабушке не так ответил, не сказал «пожалуйста» или «здравствуйте». Так что мы не могли себе позволить то, что позволяли себе в райпищеторгах.

- Купить что-то в Елисеевском мог кто угодно?

– Конечно. Магазин открывался в 8 утра, мы приходили к 6:30, чтобы подготовиться к работе, и покупателей уже стояло достаточно много – очередь занимали за 2 часа до открытия. Кстати, рядом с Невским, 54, в знаменитое кафе-кондитерскую «Север», очередь была еще больше – кондитерка была нужна всем. В предпраздничные дни стояли длинные хвосты из сотен человек.

- Как такая очередь регулировалась, чтобы всем хватило товара?

– Очередь сама устанавливала правила. Сначала, когда лежала гора товара с утра, первые в очереди старались купить как можно больше. А когда те, кто стоял в конце очереди, видели, что всё это очень быстро тает, то они начинали поднимать шум. Требовали больше 1 – 2 единиц в руки не отпускать. Гама было много.

Отдельная очередь была из инвалидов войны. В то время достаточно молодые люди получили книжки, позволяющие им отдельное обслуживание. Очередь из обычных людей стояла направо, а очередь поменьше из инвалидов налево. Им я обязан был отпустить вне очереди, в ответ другая очередь кричала: а давайте через одного инвалида, а давайте через двух. Было такое, что люди и с детьми, и всей семьей в очереди стояли, чтобы побольше унести.

- А вы что-то могли сами без очереди купить?

– Конечно, мог. Я был в белой курточке магазинной, подходил к колбасному отделу, мигал, и меня понимали – были способы купить эту палку колбасы. Именно купить, но ни в коем случае не украсть. Последнее было очень тяжело — в каждом отделе было материально-ответственное лицо, и можно было спокойно получить срок. В магазине, кстати, по этой причине работало очень много областников — уборщицами и так далее. Шли на эту работу, потому что могли себе купить колбасы без особых проблем.

- Можно ли сравнить ассортимент советского Елисеевского с нынешними «Пятерочками» и «Магнитами»?

– Современный ассортимент магазинов несравнимо больше советского Елисеевского. Даже в «Пятерочке» выбор гораздо шире, уже не говоря о супермаркетах бизнес-класса. У нас и колбасы-то было не больше 3 – 5 наименований. Но качество было повыше. По-стариковски могу сказать, что за качеством в Советском Союзе следили. Если был ГОСТ и исполнить его было невозможно, то ничего и не было, а если было, то все было хорошо. Так что никакой туалетной бумаги в колбасе Советского Союза не было.

- А вот в соцсетях пишут, что куры были несъедобные и продавались в состоянии глубокой заморозки.

– Ерунда чистой воды. Цыплята были полупотрошенные, без внутренностей, с лапками и головой. Стоили они 2,65 рубля за килограмм первой категории. Такие упитаннные, белые, хорошие цыплята. Вторая категория была 1,75 рубля, посинее, их все предпочитали брать. Но и была третья категория, по 1,05 рубля, они были похуже. Но выбор был.

- А откуда были товары?

– Одно время продавались финские джемы, кубинский сахар. Остались контракты еще с Олимпиады. Но в основном на прилавках были отечественные товары. Поставщиком птицы была Русско-Высоцкая птицефабрика. По мясной линии поставки вел наш гигант – мясокомбинат имени Кирова (сейчас "Самсон"), яйца поставляли «Красные зори».

- А балыки, карбонаты, ветчина были?

– А вот они... если и появлялись на прилавках, это, наверное, в начале светлых 1980-х годов. Потом это был настоящий дефицит, и даже не всем «блатным» этого дефицита хватало.

- Наверное, для своих и отдельная точка продажи была?

– Да, на Невском, 56, был вход с Малой Садовой под арку. Там находились подсобные помещения, и был так называемый «закуток». Его так и называли. Работал там особо доверенный продавец. Он отпускал товар по записке того или иного руководителя магазина. Но только того, который имел право отдать такое распоряжение. Например, заведующий секцией, как я, не мог этого сделать. Распоряжение выглядело так: зайдет Иван Иванович, ему килограмм того, три штуки сего отдать.

Там были такие товары, как дефицитная рыба или говяжьи языки или печень, полуфабрикаты. И в предпраздничные дни там даже приходилось ставить охрану, потому что у арки «закутка» собирались все живые и мертвые.

- А как распределялись дефицитные товары между общим прилавком и «закутком»?

– Например, если привозили твердокопченой колбасы килограмм 100, то килограмм 60 – 70 шло в продажу обычную, а килограмм 30 – 40, а то и половина, оставались в этом «закутке».

- Знаменитости в «закуток» приходили?

– Мне человек, который работал в «закутке», рассказывал, что видел, например, Аркадия Райкина в его каракулевой папахе. Я сам не видел. Совершенно точно из райкома партии приезжала машина, и подчиненные и водитель грузили коробки, красиво запакованные.

- Для них была специальная упаковка?

– Как таковой специальной упаковки не было вообще. Даже полиэтилен был тогда дефицитом. Обычно переупаковывали в коробки из-под кондитерского товара, из-под конфет – они были чистые и пахли хорошо. Была очень хорошая "папиросная" бумага. Ею все оборачивалось, коробка закрывалась, а сверху фирменный лист бумаги – «Гастроном №1 Центральный», и всё перевязывалось шпагатиком и вручалось.

- Почему люди ехали в Елисеевский? Нигде ничего не было?

– Нельзя сказать, что был дефицит продуктов и кто-то голодал. Люди приезжали в Елисеевский магазин из условного Купчино, потому что там привозили пять ящиков цыплят, а в Елисеевском они были в течение всего дня. Но за ними надо было отстоять очередь.

Тогда повышенным спросом пользовался любой товар. Из Тосно приезжали целые «колбасные» электрички. Думаю, что на ситуацию влияло отсутствие рынка, который бы все отрегулировал, и политика фондов, откуда все распределялось.

- В сети пишут, что, в отличие от магазинов, на рынках всегда можно было найти и фрукты, и мясо, и качество было выше. Почему не ехали туда?

– Администрации рынков никто не мог диктовать цены. Их регулировал сам рынок. Мясо на рынке стоило 4 рубля, а в магазине 2 рубля. Картофель в магазине стоил 10 копеек за килограмм, на рынке он мог стоить и 30 и 50 копеек. Но качество на рынке было выше.

Многие стояли в очередях, потому что не могли позволить себе купить это там. Заплатить за кусок мяса четыре рубля, а не два сейчас, может быть, считается некой доблестью, мол, «я могу себе это позволить», а тогда-то это дуростью считалось. Старались отстоять и купить за два.

- Как менялся ассортимент Елисеевского со временем?

– Проще всего было работать в 1970-е, как мне рассказывали. Потом уже, ближе к перестройке, стало все исчезать. В 1990-е исчезло вовсе. Были какие-то пустые прилавки, а очередь стояла и чего-то ждала. А на витрине были только морская капуста и березовый сок в трехлитровых банках (вот что не ценили-то). И все ждали привоза. Когда мы говорили: «Ну нет привоза!» – нам не верили. Приходилось водить инициативную группу – открывать подсобные помещения и камеры, показывать, что мы ничего не прячем.

- Изменилась ли сейчас культура потребления, когда можно купить все в любой момент?

– У меня любимый магазин «О`Кей», но я понимаю, что надо и на рынке покупать — молочную продукцию, например. Сроки хранения там минимальные, но зато натуральность 100%. А молодежь, которой 30 – 35 лет... они как-то к закупке продуктов относятся халатно. Покупают непонятно что. Изменилась сама культура питания — покупают все подряд, не глядя. Это и неудивительно, когда приходишь в магазин, а на тебя там падает все с полок. Но, наверное, так и должно быть. В этой части не дай бог вернуться в эту эпоху дефицита.

Общался Илья Казаков, «Фонтанка.Ру»