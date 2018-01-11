Андрей Радин уходит с телеканала «78»

Главный редактор телеканала «78» Андрей Радин не будет продлевать контракт, который заканчивается 31 января. Он снова сосредоточится на руководстве Ленинградской областной телекомпанией.

Информацию о своем уходе Радин подтвердил «Фонтанке» 11 января. По его словам, главной задачей его появления на канале было запустить вещание в сентябре, что и было сделано. При этом работу в качестве главреда «78» он совмещает с должностью генерального директора Ленинградской областной телекомпании.

Напомним, Арам Габрелянов в первых числах мая 2017 года передал петербургский корпункт бывшего телеканала Life78 под управление менеджмента Пятого канала. На должность главреда был приглашен Андрей Радин. Телеканал «78» занял эту частоту с сентября.