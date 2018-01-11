Ассанж получил гражданство Эквадора

Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж стал натурализованным гражданином Эквадора по его просьбе.

Об этом в ходе пресс-конференции 11 января заявила глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, сообщает RT.

По её словам, Эквадор может принять подобное решение для оказания лучшей защиты человеку, который за ней обратился.

Ещё накануне британская Daily Mail со ссылкой на собственные источники писала о том, что Эквадор собирается выгнать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне. Якобы потому, что президент страны Ленин Морено разозлен твиттами Ассанжа о союзниках эквадорского лидера. Но этого не случилось.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с июня 2012 года. Там он нашел убежище, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно опасается выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретной информации.