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11.01.2018 18:48

Конкурс на расширение КАД снова отменен

 

Упрдор «Северо-Запад» отменил конкурс на реконструкцию и строительство кольцевой автомобильной дороги от станции Горская до Приозерского шоссе. Ранее на условия закупки жаловались общественные активисты.

Информация об отмене аукциона появилась на сайте госзакупок 11 декабря. Сообщается только, что это сделано по решению заказчика. Конкурс был объявлен в последних числах 2017 года. Как сообщает РБК, после этого жалобу на условия подал один из активистов Общероссийского народного фронта, но антимонопольщики даже не успели рассмотреть ее, так как закупку отменили.

Ранее предполагалось, что победителя выберут 22 января. Максимальная цена — 6,2 млрд рублей, из них 914 млн потратят в следующем году, 2,4 млрд — в 2019-м. Выполнить работы по расширению с 4 полос до 6 надо будет до 18 ноября 2020 года. Согласно техзаданию, длина участка — 14,3 км, ширина одной полосы — 3,75 м, расчетная скорость движения — 120 км/ч.

Тендер на реконструкцию северного участка кольцевой на 5,6 млрд рублей был объявлен еще в конце 2014 года, однако впоследствии его отменили www.fontanka.ru/2015/07/31/044/ из-за сокращения расходов федерального бюджета. В конце 2015 года конкурс на подготовительные работы под расширение на данном участке выиграла компания ВАД за 265 млн рублей.

Справка:

Общая протяженность КАД вместе с дамбой превышает 142 км. Шестиполосное движение организовано на участках от пр. Энгельса до пр. Культуры и от Таллинского до Приморского шоссе. От Культуры до Таллинского автомобили едут по 8 полосам.


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