«Левада-центр» узнал о сексуальных табу россиян

За последние двадцать лет в России стали строже относиться к изменам, выросло число тех, кто осуждает однополые отношения. Табу в сфере сексуальных отношений у россиян выяснил «Левада-центр».

Как сообщается на сайте центра 11 января, подобные исследования уже проводились в 1998 и 2008 годах. Выяснилось, что нынешние мужчины более лояльны к изменам, чем женщины.

«За двадцать лет доля россиян, безоговорочно осуждающих сексуальные отношения семейных людей помимо брака, увеличилась с 50 до 68 процентов; доля опрошенных, осуждающих однополые отношения, выросла с 68 до 81 процента, а доля тех респондентов, кто не одобряет аборты (даже если они обусловлены низкими доходами), – с 12 до 35 процентов», — рассказали авторы исследования.

Ничего предосудительного в абортах не видят 26% участников последнего исследования «Левада-центра». По данному вопросу респондентов разделили по религиозной принадлежности. 6% респондентов, которые регулярно посещают православные службы, не осуждают аборт по причине низких доходов. Этого же мнения придерживаются 35% опрошенных среди тех, кто не посещает церковь, но считает себя православным.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.