Госстройнадзор выдал первые разрешения в рамках реновации в Песочном

Служба госстройнадзора и экспертизы в последний день каникул выдала сразу четыре разрешения на строительство компании «СПб Реновация», дав таким образом старт перестройке большого квартала в поселке Песочный Курортного района Петербурга.

Напомним, всего компания осваивает 22 квартала в девяти районах города. В 2017 году ей удалось, хотя и не без проблем, расселить 337 семей, преимущественно в кварталах Сосновая Поляна и Славянка.

Квартал расположен между ЗСД и Выборгским шоссе, занимает 76 га, из которых реновация затронет 56 га. Ранее здесь, между улицами Ленинградской и Краснофлотской, был городок военных моряков, от которого осталось более двухсот ветхих каркасных построек. Их уже начали сносить; всего же будет расселено и снесено порядка 220 таких домиков.

Проект планировки и межевания квартала утвержден в 2011 году, когда он и попал в программу. Вместо ветхого жилья здесь хотят построить среднеэтажные дома площадью до 300 тысяч метров, а также социальную инфраструктуру и коммерческие площади. Для расселения инвестор обязан выделить 35 тысяч метров. А владельцы частных домов должны будут переехать в новые коттеджи в конце Краснофлотской улицы. В состав первой очереди стройки войдут восьми- и девятиэтажные дома на полторы тысячи квартир и детский сад на 75 мест.