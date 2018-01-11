Еще
22:54 11.01.2018
Пришлите свою новость!
22:50
В Невском районе отремонтировали теплотрассу: в 102 дома возвращается тепло
22:40
Украина «тщательно изучит» предложение Путина о возвращении кораблей из Крыма
22:27
Правозащитники требуют освободить главу чеченского «Мемориала»
22:22
На Гражданку возвращают тепло
22:19
ООН: На гуманитарную помощь Сирии необходимо 3,5 млрд долларов
22:15
СМИ: Вратарь «Зенита» Лунев перенес операцию на мениске
22:12
Путин о кораблях Украины в Крыму: пусть приедут и заберут
22:04
Смолов отказывается переходить в «Зенит»
21:41
Вечерняя прогулка подростков закончилась дрейфом на льдине в Финском заливе
21:34
Украина отрицает причастность к атакам на российские военные базы в Сирии
21:12
Доллар с начала года упал на рубль, нефть растет
21:09
Путин о налете дронов на авиабазу в Сирии: турки не виноваты
21:00
Апрель 2017-го признали самым дождливым в Петербурге за 136 лет
20:53
Путин о Навальном: Его продвигают американцы
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 11 января
19:33
Андрей Радин уходит с телеканала «78»
19:28
Ассанж получил гражданство Эквадора
19:20
В НИИ Джанелидзе отремонтировали отделение, в котором спасали пострадавших в теракте
19:09
На Красноармейской "Гелендваген" влетел в скорую и в дом
19:02
Нацсовет по ТВ Украины предложил штрафовать и сажать артистов, выступающих в России
18:48
Конкурс на расширение КАД снова отменен
18:44
Бывший Механический завод на Витебском проспекте застроят жильем
18:39
«Левада-центр» узнал о сексуальных табу россиян
18:34
Госстройнадзор выдал первые разрешения в рамках реновации в Песочном
18:30
ПМЭФ-2018 обойдется Петербургу дешевле
18:19
2 телеканала на Украине проверят за показ «Иронии судьбы»
18:12
В Петербурге готовы новые номера с кодом 198-го региона
18:07
Создатель Angry Birds займется скоростными поездами в Эстонию и Россию
18:02
На «Василеостровской» не нашли взрывчатки
17:56
Из-за ремонта трубопровода похолодало в квартирах во Фрунзенском районе
17:50
Смольный: в 2017-м в Петербурге ввели 1043 жилых дома
17:46
В Минобороны России увидели в новых дронах террористов украинскую взрывчатку
17:32
За 5 лет средняя площадь строящихся квартир в РФ сократилась на одну комнату
17:28
В Рязани уволили устроивших застолье врачей кардиодиспансера
17:24
Объем строительства жилья в России в 2017-м снизился почти на 3%
17:18
ФАС обнаружила картель, который заработал 25 млрд рублей на стройке полос аэропортов
17:07
«Василеостровскую» закрыли для пассажиров
17:06
«Зенит» намерен продать Дзюбу, Шатова, Нобоа, Новосельцева и Лодыгина
17:02
Россиянину не дали спрятать в Таллине 332 мешка памятных монет к мундиалю
16:57
В Невском районе превентивно отключили от тепла 102 дома
16:53
ФАС потребовала переделать заявку на аукцион по ремонту бывшего доходного дома Маркова
16:49
Фигурант дела о готовящихся в Петербурге терактах останется под стражей еще на месяц
16:45
Курсанту Можайки с буйной фантазией прописали психиатрию с пристрастием
16:39
Опубликованы вырезанные сцены из фильма «Нелюбовь»
16:37
Прокуратура: Менеджера «Газпрома» калечили из хулиганских побуждений
16:30
Горсуд встал на сторону «бесквартирного романтика» в споре с застройщиком Seven Suns
16:22
На «Технологическом институте-1» хотят добавить один эскалатор
16:16
С нового года цены выросли на 0,2%
16:05
Жители Санино обвиняют депутата в расстреле собаки на глазах у детей
16:00
Обнаружен способ читать чужую переписку в WhatsApp
15:56
В Петербурге разыскиваемый за грабеж убегал от полиции через окно, но не рассчитал силы
15:49
Смольный инициировал третью попытку найти подрядчика для парка Героев Пожарных в Купчино
15:30
Минфин готовится к крупнейшим валютным интервенциям
15:29
Синопскую набережную доделали и открыли
15:19
На Гражданке остывают батареи в 14 домах
15:10
Верховный суд окончательно отменил проект планировки под МФЦ «Астана»
15:05
Грузовики, свозившие мусор в устье Красненькой, арестовали на месяц
15:02
Киевский мэр Кличко за год сходил в отпуск 12 раз
14:54
«Секретные материалы» остались без Скалли
14:54
Военный остров около Хельсинки откроют для посетителей
14:41
Сибирячку будут в шестой раз судить за создание липовых интернет-магазинов. Среди пострадавших - петербуржцы
14:24
Топ лучших туристических направлений в мире возглавил малоизвестный японский остров
14:23
Из цеха на Стачек пытались украсть несущие опоры
14:16
Медведев назначил на петербургскую дамбу нового директора
14:12
​За неуплату 300 миллионов в Москве задержан почетный консул Непала
14:08
Эксперты оценят фразу о революции в Киеве из российского учебника по истории
14:04
В Астане приходится держаться за деревья, чтобы не улететь
14:00
Угонщики «Жигулей» в Петербурге не смогли ни уехать, ни убежать
13:57
В СК указали на отсутствие доказательств взрыва на борту самолёта Качиньского
13:54
«Крышу» туркменских студентов объединили в банду
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость
Версия для печати
11.01.2018 18:34

Госстройнадзор выдал первые разрешения в рамках реновации в Песочном

 

Служба госстройнадзора и экспертизы в последний день каникул выдала сразу четыре разрешения на строительство компании «СПб Реновация», дав таким образом старт перестройке большого квартала в поселке Песочный Курортного района Петербурга.

Напомним, всего компания осваивает 22 квартала в девяти районах города. В 2017 году ей удалось, хотя и не без проблем, расселить 337 семей, преимущественно в кварталах Сосновая Поляна и Славянка.

Квартал расположен между ЗСД и Выборгским шоссе, занимает 76 га, из которых реновация затронет 56 га. Ранее здесь, между улицами Ленинградской и Краснофлотской, был городок военных моряков, от которого осталось более двухсот ветхих каркасных построек. Их уже начали сносить; всего же будет расселено и снесено порядка 220 таких домиков.

Проект планировки и межевания квартала утвержден в 2011 году, когда он и попал в программу. Вместо ветхого жилья здесь хотят построить среднеэтажные дома площадью до 300 тысяч метров, а также социальную инфраструктуру и коммерческие площади. Для расселения инвестор обязан выделить 35 тысяч метров. А владельцы частных домов должны будут переехать в новые коттеджи в конце Краснофлотской улицы. В состав первой очереди стройки войдут восьми- и девятиэтажные дома на полторы тысячи квартир и детский сад на 75 мест.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
10.01.2018 18:09

Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»

В конце декабря 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» получил заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12

Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность

29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Seven Suns Development
09.01.2018 15:53

16 корпус квартала «Светлый мир «Внутри…» введен в эксплуатацию

29 декабря Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 16 корпуса апартаментов и трех объектов коммерческой и социальной инфраструктуры квартала «Светлый мир «Внутри…» в Дюнах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Бывший Механический завод на Витебском проспекте застроят жильем
Госстройнадзор выдал первые разрешения в рамках реновации в Песочном
Смольный: в 2017-м в Петербурге ввели 1043 жилых дома
За 5 лет средняя площадь строящихся квартир в РФ сократилась на одну комнату
Объем строительства жилья в России в 2017-м снизился почти на 3%
ФАС потребовала переделать заявку на аукцион по ремонту бывшего доходного дома Маркова
Верховный суд окончательно отменил проект планировки под МФЦ «Астана»
Топ лучших туристических направлений в мире возглавил малоизвестный японский остров
На бывшей территории завода «Вулкан» построят еще одно здание
Треть покупателей первичного жилья в Петербурге - иногородние
«Квадрат» 2017-го: Первичный «похудел», вторичный вырос
Кризис уменьшил метры для коммерции
Сколько Seven Suns заплатил за ключи
Петербургские предместья: от эконома до элиты
Полюстровское болото превратят в белорусское Полесье
Чемпионат мира: аренда в ажиотаже
Малорадостные строители
Парадокс изгнания Иеговы
Строители хотели как лучше, а получили как всегда
Как купить квартиру со скидкой и не дать себя обмануть
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На Красноармейской "Гелендваген" влетел в скорую и в дом

kokorin9/Instagram.com

Как зенитовцы отдыхали

Комментарии ()
Павел Каравашкин

Пленница канала Грибоедова: петербуржцы не дали чайке погибнуть во льду

Новости компаний
ООО «Терминал-Ресурс»
10.01.2018 18:09
Заключение о соответствии ЖК «Образцовый квартал 2»
В конце декабря 2017 года ООО «Терминал-Ресурс» получил заключение о соответствии жилого комплекса «Образцовый квартал 2». Именно этот ключевой документ необходим для получения акта о вводе объекта в эксплуатацию. Уже в ближайшее время начнется передача ключей их счастливым обладателям
Seven Suns Development
10.01.2018 10:12
Seven Suns Development ввела в эксплуатацию 2-ю очередь ЖК Светлый мир О’Юность
29 декабря Госстройнадзор выдал Seven Suns Development разрешение на ввод в эксплуатацию 5, 6, 7 и 8 корпусов квартала «Светлый мир «О’Юность…»
Seven Suns Development
09.01.2018 15:53
16 корпус квартала «Светлый мир «Внутри…» введен в эксплуатацию
29 декабря Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 16 корпуса апартаментов и трех объектов коммерческой и социальной инфраструктуры квартала «Светлый мир «Внутри…» в Дюнах
ООО "Терминал-Ресурс"
07.01.2018 10:23
«Терминал-Ресурс» объявляет о дополнительных скидках на «Образцовый квартал 3»
На последней неделе уходящего 2017 года застройщик объявил о дополнительных скидках на третий «Образцовый квартал».
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
29.12.2017 17:32
Отчет «Дальпитерстроя»: «Зенит-арена», очередники и миллион «квадратов»
На традиционной декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил рекорды, которые ставят строители, несмотря на экономический кризис. Немалую лепту в общие достижения внес и петербургский девелопер «Дальпитерстрой». К концу 2017 года застройщик перешагнул отметку в миллион построенных квадратных метров и укрепился в пятерке лидеров Северо-Западного региона.
АО «Строительный трест»
29.12.2017 17:00
Как строятся комплексы «Строительного треста»
Рассказываем о строительстве жилых комплексов NEWПИТЕР, «Капитал», OSTROV, «Пляж» и многофункциональных комплексов GRANI и AVATAR в декабре 2017 года
ГК «Эталон»
28.12.2017 10:15
Группа «Эталон» сдала 5 и 6 корпуса ЖК «Московские ворота»
26 декабря 2017 года Служба Госстройнадзора выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пятого и шестого корпусов ЖК «Московские ворота», который Группа «Эталон» (бренд в Петербурге – «Эталон ЛенСпецСМУ») возводит в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: Заставская улица, д. 46, корп. 3
ЖК "Солнечный город"/Setl City
27.12.2017 20:00
Setl City досрочно сдала корпус 1 в ЖК «Солнечный город»
Setl City на три месяца раньше срока ввела в эксплуатацию корпус 1 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Петербурга. 12-этажный дом представляет собой здание П-образной конфигурации с полузамкнутым дворовым пространством.
ПАО «Группа ЛСР»
27.12.2017 11:25
«Группа ЛСР» сдала 175 000 кв. м жилья в проекте «Шуваловский»
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод сразу нескольких корпусов в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский», который компания строит в Приморском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь введенного в декабре жилья, включая нежилые помещения и места общего пользования, составила практически 175 000 кв. м.
ЖК "Граф Орлов"/Строительная компания Л1
26.12.2017 12:52
Пятый корпус ЖК «Граф Орлов» введен в эксплуатацию
22 декабря «Л1 Строительная компания №1» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 5 корпуса ЖК «Граф Орлов». Это один из двух самых фешенебельных домов комплекса. Его фасады выходят прямо на Московский проспект и на сквер, отделяющий жилые дома от проезжей части. В корпусе всего 47 квартир: двух-, трех- и четырехкомнатных. Общая площадь сданного жилья составляет 6600 квадратных метров.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.