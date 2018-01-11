ПМЭФ-2018 обойдется Петербургу дешевле

Смольный опубликовал закупку на организацию экспозиции Санкт-Петербурга и проведение мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума. Как следует из данных, размещенных на портале госзакупок, в 2018 году город потратит на несколько млн меньше, нежели годом ранее.

Начальная цена в конкурсе обозначена в 47,6 млн рублей (в прошлом году – 51,1 млн, затем снизили до 49,4 млн рублей). Судя по техническому заданию, сократятся расходы на саму экспозицию Санкт-Петербурга. Она станет меньше на треть и займет 2 тысячи квадратных метров площади в одном из павильонов в Экспофоруме. Только 15 млн рублей планируется потратить на ее монтаж, оформление и демонтаж.

Остальные расходы останутся на прежнем уровне. Например, победителю конкурса предстоит организовать не менее 9 кофе-брейков на 60 человек из расчета 500 рублей на персону, а также не менее 9 кофе-брейков в открытой зоне на 250 человек из расчета не более 300 рублей на одного участника форума. Также запланированы 3 обеда от имени губернатора Санкт-Петербурга, каждый – на 10 человек. Кормить гостей градоначальника будут из расчета 6 тысяч рублей на человека.

Отметим, что Петербургский экономический форум традиционно проходит за счет частных средств и взносов его участников. По утверждению организаторов, бюджетные затраты минимальны.

ПМЭФ-2018 пройдет в конце мая, на неделю раньше обычного из-за проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу.