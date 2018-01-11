2 телеканала на Украине проверят за показ «Иронии судьбы»

Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины проверит телеканалы «Інтер» и «СТБ», показавшие советские фильмы «Москва слезам не верит», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Любовь и голуби» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Об этом сообщается на сайте ведомства в четверг, 11 января. «Национальный совет 11 января принял решение назначить внеплановые проверки телеканала "Интер", город Киев, и "Международный медиа центр — СТБ", город Киев, за трансляцию в новогодних эфирах фильмов с участием артистов, входящих в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в фильмах снялись артисты Олег Табаков, Наталья Варлей, Александр Михайлов и Валентина Талызина, которые находятся в "черном списке" Нацсовета. Показ картин с их участием нарушает требования закона Украины «О телевидении и радиовещании», подчеркнули в ведомстве. Решение в отношении телеканалов будет принято по итогам проверки.