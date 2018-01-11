Открыты продажи паркинга в ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ»

Стартовали продажи машиномест в паркинге жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга в пяти минутах ходьбы от станции метро «Выборгская» и всего в 400 метрах от Петроградской стороны.

Жилой комплекс Fusion будет включать современный дом на 110 квартир, паркинг и детский сад. В комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные пятикомнатные квартиры.

Дом бизнес-класса возводится вблизи исторического центра Санкт-Петербурга и набережной Большой Невки, на тихой улице на границе между Выборгским и Петроградским районами. Проект окружен развитой инфраструктурой: образовательные, медицинские и спортивные учреждения, а также магазины, банки и кафе находятся в непосредственной близости от нового комплекса. По соседству располагаются Гренадерский и Сампсониевский сады.

Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2019 года.

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", разрешение на строительство №78-003-0350.2-2016 от 18 июля 2017г., проектная декларация на сайте hhttp://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

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