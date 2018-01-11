Из-за ремонта трубопровода похолодало в квартирах во Фрунзенском районе

Прорыв теплотрассы предотвратили во Фрунзенском районе Петербурга 11 декабря. Из-за ремонтных работ в 72 домах временно отключили горячую воду и отопление.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», 11 декабря аварийная бригада во время планового объезда обратила внимание на парение из тепловой камеры на Белы Куна, 22. При обследовании был обнаружен дефект на подающем и обратном трубопроводах. Чтобы предотвратить прорыв теплосети при наступлении морозов, специалисты решили сразу отремонтировать два теплопровода. В 72 домах отключили горячую воду и отопление.

В 16:20 завершились работы на обратном трубопроводе, к девяти вечера планируется закончить ремонт на подающем трубопроводе. Горячее водоснабжение в квартирах восстановлено, тепло поступает в дома по пониженным параметрам.