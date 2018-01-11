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11.01.2018 17:56

Из-за ремонта трубопровода похолодало в квартирах во Фрунзенском районе

Прорыв теплотрассы предотвратили во Фрунзенском районе Петербурга 11 декабря. Из-за ремонтных работ в 72 домах временно отключили горячую воду и отопление.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Теплосети Санкт-Петербурга», 11 декабря аварийная бригада во время планового объезда обратила внимание на парение из тепловой камеры на Белы Куна, 22. При обследовании был обнаружен дефект на подающем и обратном трубопроводах. Чтобы предотвратить прорыв теплосети при наступлении морозов, специалисты решили сразу отремонтировать два теплопровода. В 72 домах отключили горячую воду и отопление.

В 16:20 завершились работы на обратном трубопроводе, к девяти вечера планируется закончить ремонт на подающем трубопроводе. Горячее водоснабжение в квартирах восстановлено, тепло поступает в дома по пониженным параметрам.


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http://karelenergo.mrsksevzap.ru
26.12.2017 16:04
«Карелэнерго» круглосуточно восстанавливает электроснабжение Карелии
С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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