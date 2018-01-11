Смольный: в 2017-м в Петербурге ввели 1043 жилых дома

По состоянию на 1 января 2018 года в Петербурге с начала 2017 года ввели в эксплуатацию 1043 дома на 69 508 квартир, сообщает 11 января комитет по строительству.

По данным комитета, таким образом, в городе введено за год 3 536 079,0 кв. м жилья. Ранее о том, что Петербург за год построил 3,5 млн кв. метров, сообщал «Фонтанке» вице-губернатор Игорь Албин. http://www.fontanka.ru/2017/12/28/074

Лидером в декабре стал Приморский район — там построено 18 домов на 4646 квартир. В Выборгском построено 22 дома, но меньше квартир — 2550. В Красносельском, занявшем третье место — 13 новых домов и 3080 квартир.

Город за прошедший год ввел также 92 объекта общегражданского назначения, в том числе каток с искусственным льдом в Курортном районе, две станции скорой помощи в Кировском и Выборгском районах, шесть детсадов – в Красносельском, Приморском, Кировском и Василеостровском районах, храм в Курортном районе и клинику в Выборгском районе.