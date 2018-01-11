В Минобороны России увидели в новых дронах террористов украинскую взрывчатку

Боевики в Сирии использовали для атаки на российские базы новый для себя тип беспилотников, не применявшийся ранее, заявил 11 января начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков. Кроме того, по словам военного, они могли нести взрывчатку украинского происхождения.

Его слова приводит сайт оборонного ведомства. "Появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах. Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам Вооруженных сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января 2018 года, были применены впервые", – сказал Новиков.

"Сборка и применение их в единой системе представляет собой сложную инженерную задачу, требующую специальной подготовки, знаний в различных наукоемких областях и практического опыта создания подобных аппаратов", – подчеркнул генерал-майор.

Также, по его словам, каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по 10 боеприпасов.

«Заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов», — сказал Новиков.

"Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине, на Шосткинском заводе химических реактивов. Оно не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов. В настоящее время проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя", – добавил Новиков.

Напомним, что все беспилотники, участвующие в атаке на российскую базу Хмеймим 6 января, были сбиты средствами РЭБ и системой "Панцирь-С".