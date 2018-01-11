За 5 лет средняя площадь строящихся квартир в РФ сократилась на одну комнату

С конца 2012-го по конец 2017 года средняя площадь строящихся в России квартир упала с 63,1 до 48,9 квадратного метра, сообщает 11 января Единый реестр застройщиков России. Таким образом, площадь новых квартир сократилась в среднем более чем на 14 метров — или на площадь одной комнаты в типовом жилье.

Любопытно, однако, что в 2016 году этот показатель был еще меньше — 48,1 метра (это пятилетний минимум). В 2017-м же падение приостановилось: до апреля показатель плавно сползал от 50,3 метра (декабрь 2016-го) до 49,4 метра (на 1 апреля 2017-го), а затем остановился примерно на той же цифре. В Едином реестре поясняют, что 48,9 метра — это площадь средней квартиры, разрешение на строительство которой было выдано в 2017 году. То есть еще не построенной квартиры. А значит, в дальнейшем средняя площадь типового жилья сократится еще более. Хотя и не так обвально, как в 2012 году, когда за год площадь средней квартиры упала сразу почти на 10 метров — с 63 до 53 метров.