Объем строительства жилья в России в 2017-м снизился почти на 3%

Объем строительства жилья, которое ведется частными компаниями-застройщиками, сократился в 2017 году сразу на 2,8%, или на 3,3 млн кв. метров. Об этом сообщает Единый реестр застройщиков России.

В отличие от 2015 и 2016 годов, ввод домов в декабре 2017-го не был компенсирован выводом в строительство новых проектов. В декабре падение объемов стройки продолжилось третий месяц подряд после рекорда сентября 2017-го (120 млн метров).

Более половины строек сосредоточено в шести регионах. Лидером (13,4% строящихся площадей) является Московская область. У Москвы — лишь 10,8%. Петербург на третьем месте с 10,5%. Замыкают шестерку Краснодарский край (7,1%), Ленинградская область (5,6%) и Новосибирская область (3,0%).

Топ застройщиков России, как сообщает Единый реестр 11 января, возглавляет ГК «ПИК», которая возводит 51 жилой комплекс – 198 многоквартирных домов и два комплекса апартаментов. На втором месте – «Группа ЛСР», чьи объемы строительства выросли на 156 тысяч метров, до 3,918 млн кв. м. Третье место — у холдинга Setl Group, чьи показатели уменьшились на 310 тысяч кв. м – до 2,347 млн кв. м.

Десять крупнейших застройщиков на 1 января 2018 года возводят 17 млн квадратных метров жилья, или почти 15% от всего объема стройки жилья в РФ.