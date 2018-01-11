ФАС обнаружила картель, который заработал 25 млрд рублей на стройке полос аэропортов

В России выявили строительный картель, который заработал 25 млрд рублей на постройке полос для аэропортов. По размеру незаконного дохода это крупнейшее дело в строительстве.

Как пишет 11 сентября "Российская газета", ФАС возбудила дело против компаний, строивших взлетно-посадочные полосы ряда аэропортов.

«По нашим предварительным данным, доход картеля – свыше 25 миллиардов рублей. Это порядка шести-семи аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения. На сегодняшний день это крупнейшее дело в сфере строительства», – заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

О каких именно аэропортах и компаниях идет речь – не раскрывается. В Пулково в 2006 году состоялось открытие реконструированной взлетно-посадочной полосы №2.