«Зенит» намерен продать Дзюбу, Шатова, Нобоа, Новосельцева и Лодыгина

Футбольный клуб «Зенит» планирует избавить от целой группы футболистов этой зимой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», ожидается, что команду покинут Артем Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Юрий Лодыгин, Иван Новосельцев, Дмитрий Богаев и Максим Карпов.

По каждому из них уже ведутся переговоры с другими клубами. Отмечается, что наиболее решительно Роберто Манчини настроен в отношении Дзюбы и Шатова: итальянский специалист при любом раскладе не намерен брать их на сбор клуба. Наиболее вероятный вариант для них – переход в «Краснодар».

Напомним, ранее сообщалось о возможном уходе капитана «Зенита» Доменико Кришито. В нем заинтересованы ряд итальянских и турецких клубов.