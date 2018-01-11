В Невском районе превентивно отключили от тепла 102 дома

В квартирах Невского района Петербурга похолодало днём 11 января: 102 дома попали в зону превентивных ремонтных работ на тепломагистрали.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», специалисты проводят ремонтные работы на трубопроводе на улице Седова, 97. При осмотре участок теплотрассы показался энергетикам потенциально опасным, его решили обновить до наступления морозов.

На это время в 102 дома тепло будет поступать по пониженным параметрам, горячая вода — в обычном режиме.

«10 социальных учреждений рекомендовано поставить на проток, таким образом, они обеспечиваются теплом в полном объеме», — добавили энергетики.

Ремонт планируют закончить к девяти утра 12 декабря.

Ранее сообщалось о прорыве теплотрассы в Калининском районе Петербурга, в 14 домов тепло поступает в ограниченном режиме. Ликвидировать последствия аварии планируют к 20:00.