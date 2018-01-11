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11.01.2018 16:49

Фигурант дела о готовящихся в Петербурге терактах останется под стражей еще на месяц

Фируз Калавуров, обвиняемый в хранении взрывчатки, с помощью которой якобы планировалось подорвать Казанский собор, останется под стражей до середины февраля. 

О продлении меры пресечения Калавурову 11 января сообщает пресс-служба судов Петербурга. Под стражей тот пробудет как минимум до 13 февраля. Параллельно Смольнинский районный суд зарегистрировал апелляционные жалобы на постановления об аресте Калавурова и Шамиля Омаргаджиева (последнего обвиняют в незаконном обороте оружия). Их горсуд рассмотрит 17 января. 

Напомним, граждане РФ Фируз Калавуров, Шамиль Омаргаджиев, Алисхан Эсмурзиев, Антон Кобец и Евгений Ефимов были задержаны 14 декабря 2017 года силами ФСБ. Позже стало известно, что информацию о якобы готовящемся ими теракте в Казанском соборе и других местах массового скопления людей российским спецслужбам передали коллеги из ЦРУ. Владимир Путин даже поблагодарил за это американского президента Дональда Трампа. Эсмурзиев 19 декабря заявил, что автомат, найденный в диване в снимаемой им квартире, подброшен, так же как и другие находки оперативников. Процессуально задержан он был только 15 декабря, таким образом, по бумагам где-то потерявшись на сутки. 

В приготовлении к теракту обвиняют 18-летнего петербуржца Евгения Ефимова. Он якобы собирал взрывчатку для взрыва в арендованном контейнере на Литовской улице. 

Первоначально ФСБ заявляла о семи задержанных. Судьба еще двух по-прежнему не ясна.

 


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С 8 декабря «Карелэнерго», филиал ПАО «МРСК Северо-Запада», устраняет последствия непогоды. Две недели в республике идут снегопады, метели, а температура держится около ноля. Снег налипает на линии электропередачи, ломаются изношенные опоры и деревья. Как следствие, временные отключения света затрагивают деревни и поселки.
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