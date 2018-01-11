Курсанту Можайки с буйной фантазией прописали психиатрию с пристрастием

Первокурснику Военно-космической академии имени Можайского Вадиму Осипову назначили повторную психиатрическую экспертизу по делу о терроризме. Изучать черный юмор и нездоровые идеи 19-летнего курсанта в этот раз будут столичные эксперты.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Осипова Виталий Черкасов, 11 января судья Московского окружного военного суда Евгений Зубов на выездном заседании в Петербурге сам поднял вопрос о необходимости тщательнее разобраться в личности подсудимого. Выводы, сделанные местными врачами, суд счел неполными и противоречивыми. Психологи охарактеризовали курсанта как рассудительного, хоть и излишне романтичного. Психиатры, напротив, лидерских качеств у обвиняемого в подготовке теракта не заметили и назвали его инфантильным.

При рассмотрении дела выяснилось, что Осипов – сирота, который нуждается в поддержке со стороны, но слишком погружен в свой внутренний мир и не стремился расширить свой круг общения, в большинстве случаев отступая перед силой. По мнению судьи, первокурсник не может похвастаться особой решительностью, подвержен апатии и не всегда может справиться с эмоциями.

«Изложенное позволяет суду усомниться в психической полноценности Осипова», – сказано в определении. Профильным специалистам предложено снова проверить вменяемость подсудимого.

Разбираться в характере первокурсника теперь будут специалисты института им. Сербского и эксперты ФГКУ 111 главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. Осипов оставлен под стражей и будет этапирован в «Бутырку» (московское СИЗО №2).

По версии следствия, Осипов готовил захват своей казармы, а помощников искал среди сослуживцев. Накануне допрошенные в качестве свидетелей сотрудники ФСБ заявили, что в планах первокурсника также был теракт на одной из площадей Петербурга, устроенный с помощью тележки с мороженым.