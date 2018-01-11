Россиянину не дали спрятать в Таллине 332 мешка памятных монет к мундиалю

Кингисеппская таможня задержала в Ивангороде мужчину с 332 мешками российских памятных монет номиналом 25 рублей и 10 копеек на сумму 4,1 млн рублей. Приуроченные к ЧМ-2018 деньги он планировал с выгодой реализовать после начала мундиаля.

Как сообщила 11 января пресс-служба Кингисеппской таможни, на монетах достоинством 25 рублей (330 мешков) была изображена официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2018 года и надпись: FIFA World Cup Russia 2018. Их вес составил полторы тонны. На монетах из желтого металла достоинством 10 копеек изображен Георгий Победоносец верхом на коне. Гривенников оказалось 2 мешка общим весом 7,5 килограмма.

Владелец «состояния» скрывать его и не пытался. Он объяснил, что монеты обменял в банках Москвы для инвестиций и вез в Таллин, на склад, для хранения. Кингисеппская таможня возбудила дело о незаконных валютных операциях. Статья предусматривает административный штраф от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Видео: Кингисеппская таможня/СЗТУ