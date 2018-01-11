Прокуратура: Менеджера «Газпрома» калечили из хулиганских побуждений

В Петербурге уголовное дело о жестоком нападении на менеджера «Газпрома» переквалифицировали на более тяжкую статью. Избиение человека металлическим прутом вряд ли может быть вписано в уличное хулиганство, после раздумий посчитало следствие.

Как стало известно «Фонтанке» 11 января, преступление двухмесячной давности на Богатырском проспекте привлекло внимание депутата Госдумы Михаила Романова. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой оценить правомерность возбуждения дела по статье 213 УК «Хулиганство». Материалы находились у дознания Приморского района, в том числе запись видеокамеры, из которой следовало, что менеджера «Газпрома» точечно калечили. Двое с арматурой отбивали мужчине конечности и периодически наносили удары в голову.

Заключение судебного эксперта о причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью полиция получила более чем через месяц, 20 декабря, говорится в ответе прокурора Петербурга Сергея Литвиненко депутату Романову. Вывод медика подкрепил версию нетривиальной расправы над менеджером. Уголовное дело переквалифицировано на статью 111 УК, которая применяется к случаям умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и вызвавшего стойкую утрату трудоспособности. В мотивах следствие еще разбирается. По его версии, калечили менеджера из хулиганских побуждений.