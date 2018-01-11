Горсуд встал на сторону «бесквартирного романтика» в споре с застройщиком Seven Suns

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение первой судебной инстанции по делу одного из дольщиков в ЖК «Я – Романтик» на намывных территориях Васильевского острова. Об этом деле «Фонтанка» подробно писала: несколько дольщиков, уплативших все деньги, несколько месяцев не могли получить ни ключи, ни документы на квартиры. Сами они говорили, что возможной причиной была их активность в СМИ и заявления о грубых недоделках, обнаруженных весной 2017 года при сдаче жилого комплекса.

Лишь одной дольщице из четверых героев текста «Фонтанки» – Маргарите Наумовой — удалось выиграть в суде иск о понуждении застройщика Seven Suns Development к передаче квартиры. Еще один заключил с застройщиком мировое соглашение, условия которого не комментирует. Известно, что акт приема-передачи покупатель квартиры получил и уже в ней проживает. Еще два дольщика свои иски выиграли частично, получив неустойки; но проиграли они, заметим, именно иск о «понуждении к передаче квартиры». Одно из этих судебных решений, впрочем, еще в процессе обжалования. А пока покупателям квартир пришлось вселяться в них на основании уведомления от застройщика, вскрывая двери и сообщив о вселении в следственный комитет и прокуратуру. Актов приема-передачи у них до сих пор нет, а значит, нет и возможности оформить жилье в собственность.

И лишь одной дольщице, Наумовой, удалось выиграть иск в первой инстанции и отстоять его во второй (застройщик подавал апелляцию в горсуд). Решение было принято судом 10 января. Как сообщила «Фонтанке» представительница истца Ирина Баханович, решение должно вступить в силу через 10 дней. Вероятно, по ее словам, получать ключи и акты приема-передачи в офисе застройщика ей придется с помощью судебных приставов.

О планах Seven Suns Development обжаловать решение горсуда в третьей инстанции, кассационной (т. е. в Верховном суде), истице неизвестно. Однако, по ее словам, здесь не в пользу застройщика может сыграть другое дело – уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в сентябре 2017 года. В начале ноября дольщики были объявлены потерпевшими по этому делу. 23 ноября 2017 года в офисе Seven Suns Development на улице Льва Толстого в рамках этого дела прошли обыски. «С августа 2014 года по сентябрь 2016 года дольщики в соответствии с условиями договоров перечислили более 15 млн рублей, однако застройщик в сроки, предусмотренные договорами, квартиры потерпевшим не предоставил, от общения с ними всячески уклонялся. В настоящее время следствием проводятся необходимые мероприятия, в том числе обыски, направленные на установление причин неисполнения застройщиком своих обязательств, а также сведений о расходовании денежных средств дольщиков», – пояснили тогда «Фонтанке» в ГСУ СК по Петербургу, где ведется расследование.

В пресс-службе Seven Suns Development 11 января «Фонтанке» сообщили, что решение об обжаловании решения по Наумовой в третьей инстанции будет принято позже, после изучения документов.