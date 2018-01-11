Как зенитовцы отдыхали
Отдых для футболистов «Зенита» закончился. Уже сегодня, 11 января, игроки петербургского клуба начали прохождение медобследования. Но социальные сети сохранили немало интересного об их отпуске.
Историю со стрельбой на свадьбе в Северной Осетии нападающему Александру Кокорину переплюнуть так не удалось. Оставшуюся часть отпуска он провел более или менее спокойно: сначала на пляжах Дубая, потом Мальдив. Но в новостные ленты все же попал, вызвав однажды на дуэль в «Контр-страйк» самого Неймара.
Увы, Неймар вызов не принял. Также не можем не отметить зажигательный танец по случаю победы над младшим братом. Смотреть видео до конца обязательно.
Ну и еще немного странных танцев от суперзвезды.
Пока капитана «Зенита» Доменико Кришито футбольные инсайдеры отправляли то в Италию, то в Турцию, сам он, как и полагается семейному человеку, тихо отдыхал в семейном кругу на Мальдивах. Например, ходил в цирк.
Плавал с аквалангом.
Нашлось место и совсем уж безумным поступкам.
Защитник Иван Новосельцев, в 2017 году появлявшийся чаще на светских раутах, чем на футбольном поле, в 2018-м остается верен себе. Это не может не радовать.
Юрий Жирков тренировал сына в Дубае.
И делал неудачные селфи с женой.
Дмитрий Богаев тоже был на Мальдивах, но сразу после Нового года вернулся в Петербург. Мужественный поступок.
Зенитовские аргентинцы предпочли отдых на родине, тем более повод был хороший собраться всей бандой вместе – свадьба Леандро Паредеса.
Семья Смольниковых весь отпуск провела в Майами. Там же они встретили Новый год и общались с жирафами.
Напомним, 15 января «Зенит» отправится в Дубай, где до 29 января будет проходить первый тренировочный сбор. Там же запланировано проведение трех контрольных встреч: 22 января – с «Копенгагеном», 25-го — с пражской «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»