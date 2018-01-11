Как зенитовцы отдыхали

Странные танцы Кокорина, очередной выход в свет Новосельцева и неудачное селфи Жиркова – «Фонтанка» показывает, где и как футболисты «Зенита» набирались сил перед продолжением гонки за «Локомотивом».

Отдых для футболистов «Зенита» закончился. Уже сегодня, 11 января, игроки петербургского клуба начали прохождение медобследования. Но социальные сети сохранили немало интересного об их отпуске.

Историю со стрельбой на свадьбе в Северной Осетии нападающему Александру Кокорину переплюнуть так не удалось. Оставшуюся часть отпуска он провел более или менее спокойно: сначала на пляжах Дубая, потом Мальдив. Но в новостные ленты все же попал, вызвав однажды на дуэль в «Контр-страйк» самого Неймара.



Esperándote en el lobby @neymarjr Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 21, 2017 at 8:32 PST

Увы, Неймар вызов не принял. Также не можем не отметить зажигательный танец по случаю победы над младшим братом. Смотреть видео до конца обязательно.



🐼👶⚽️🕺🏼@kokorin7 #Holidays Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 28, 2017 at 3:30 PST

Ну и еще немного странных танцев от суперзвезды.



🐼#ЧтоПозволяетСебеЭтотБелый Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Янв 2, 2018 at 3:59 PST

Пока капитана «Зенита» Доменико Кришито футбольные инсайдеры отправляли то в Италию, то в Турцию, сам он, как и полагается семейному человеку, тихо отдыхал в семейном кругу на Мальдивах. Например, ходил в цирк.



Публикация от Criscito's family (@criscito.s_family) Янв 2, 2018 at 10:39 PST

Плавал с аквалангом.



Публикация от Criscito's family (@criscito.s_family) Янв 4, 2018 at 2:09 PST

Нашлось место и совсем уж безумным поступкам.



Защитник Иван Новосельцев, в 2017 году появлявшийся чаще на светских раутах, чем на футбольном поле, в 2018-м остается верен себе. Это не может не радовать.



Юрий Жирков тренировал сына в Дубае.



Публикация от Юрий Жирков (@yuryzhirkov) Янв 7, 2018 at 12:11 PST

И делал неудачные селфи с женой.



Дмитрий Богаев тоже был на Мальдивах, но сразу после Нового года вернулся в Петербург. Мужественный поступок.

Публикация от Dmitrii Bogaev (@bogaev_88) Дек 29, 2017 at 11:18 PST

Публикация от Dmitrii Bogaev (@bogaev_88) Янв 8, 2018 at 6:13 PST

Зенитовские аргентинцы предпочли отдых на родине, тем более повод был хороший собраться всей бандой вместе – свадьба Леандро Паредеса.



Семья Смольниковых весь отпуск провела в Майами. Там же они встретили Новый год и общались с жирафами.

Фото: katerina_smolnikova_official/Instagram

Фото: katerina_smolnikova_official/Instagram

Напомним, 15 января «Зенит» отправится в Дубай, где до 29 января будет проходить первый тренировочный сбор. Там же запланировано проведение трех контрольных встреч: 22 января – с «Копенгагеном», 25-го — с пражской «Славией», 28-го — с «Гуанчжоу Эвергранд».

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»