На «Технологическом институте-1» хотят добавить один эскалатор

Три эскалатора на станции метро «Технологический институт-1» в Петербурге планируют заменить на четыре новых с более узкими габаритами. Проект реконструкции станции одобрила Главгосэкспертиза России.

Как сообщается на сайте Главгосэкспертизы 11 января, реконструкция станции «Технологический институт-1» (той, где поезда следуют с севера на юг) предусматривает замену трёх устаревших эскалаторов на четыре новых узкобалюстрадных. Их разработкой занимается ЗАО СМУ-9 «Метрострой»

Специалисты проведут капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, заменят инженерные сети, обновят водоотводящие зонты.

В пресс-службе подземки Северной столицы «Фонтанке» объяснили, что о точных сроках работ говорить ещё рано. Капитальный ремонт станции, в рамках которого и заменят эскалаторы, на 2018 год не запланирован.

Напомним, в прошлом году после 11-месячного ремонта снова заработала станция метро «Лесная». В июле-августе 2018 года на те же 11 месяцев закроют «Академическую». Одновременно будет объявлен конкурс на проект ремонта станции метро «Маяковская».